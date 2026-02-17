Dolce Vita & Co. (10/10): Wo ist Kurt?Jetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 28: Dolce Vita & Co. (10/10): Wo ist Kurt?
Gäste aus dem hohen Norden - Mariannes Eltern kommen für ein paar Tage auf Besuch und stiften Verwirrung. Mariannes Vater Kurt ist ein lieber alter Mann, aber leider ein wenig umständlich und desorientiert. Mario kann gar nicht so schnell schauen und er hat seine Schwiegereltern aus den Augen verloren. Dabei hätte Mario genug andere Sorgen um die Ohren: Franz möchte sich in die Frühpension verabschieden und Boris hat ein verlockendes Angebot von einem Haubenrestaurant in Kitzbühel. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick