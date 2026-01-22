Dolce Vita & Co. (3/10): FrühlingserwachenJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co.
Folge 23: Dolce Vita & Co. (3/10): Frühlingserwachen
Während sich das "Dolce Vita" trotz der fortgesetzten Sabotageversuche des mürrischen Hausmeisters allmählich stabilisiert, spitzen sich Marios private Probleme zu. Seine Frau Marianne ist überzeugt, dass Marios beruflicher Neuanfang unweigerlich in einem finanziellen Fiasko enden wird, und lässt ihrer schlechten Laune freien Lauf. Ganz anders Hans: Dem charmanten Witwer geht es ausgezeichnet, denn er hat eine neue Bekanntschaft gemacht. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitásek (Toni) Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger
