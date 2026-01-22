Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 23vom 22.01.2026
45 Min.Folge vom 22.01.2026

Während sich das "Dolce Vita" trotz der fortgesetzten Sabotageversuche des mürrischen Hausmeisters allmählich stabilisiert, spitzen sich Marios private Probleme zu. Seine Frau Marianne ist überzeugt, dass Marios beruflicher Neuanfang unweigerlich in einem finanziellen Fiasko enden wird, und lässt ihrer schlechten Laune freien Lauf. Ganz anders Hans: Dem charmanten Witwer geht es ausgezeichnet, denn er hat eine neue Bekanntschaft gemacht. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitásek (Toni) Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger

