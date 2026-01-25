Dolce Vita & Co. (4/10): Ein HundelebenJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co.
Folge 24: Dolce Vita & Co. (4/10): Ein Hundeleben
Chaos auf vier Pfoten: Der verwöhnte Hund Henry bringt Marios Leben, seine Ehe und ein Cateringprojekt ins Wanken – und zwischen Kellner Franz und Koch Boris entsteht mitten im Trubel eine unerwartete Freundschaft. Besetzung: MMichael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Chytilek Florian (Dany) Chytilek Manuel (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitásek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Wolfgang Pissecker (Christian) Beatrice Frey (Kollegin) u.a. Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger
