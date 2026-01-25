Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co. (4/10): Ein Hundeleben

ORF2Staffel 1Folge 24vom 25.01.2026
Dolce Vita & Co. (4/10): Ein Hundeleben

45 Min.Folge vom 25.01.2026

Chaos auf vier Pfoten: Der verwöhnte Hund Henry bringt Marios Leben, seine Ehe und ein Cateringprojekt ins Wanken – und zwischen Kellner Franz und Koch Boris entsteht mitten im Trubel eine unerwartete Freundschaft. Besetzung: MMichael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Chytilek Florian (Dany) Chytilek Manuel (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitásek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Wolfgang Pissecker (Christian) Beatrice Frey (Kollegin) u.a. Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger

