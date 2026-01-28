Dolce Vita & Co. (7/10): ObdachlosJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co.
Folge 27: Dolce Vita & Co. (7/10): Obdachlos
Mario verlässt die gemeinsame Wohnung und zieht zu seinem Vater. In seiner Abwesenheit übernimmt es Lisa, ihre Eltern wieder zu versöhnen, was sich aber als schwieriger als erwartet herausstellt. Ungewohnt kompliziert gestaltet sich auch die Firmenfeier in der Fischerhütte eines Stammgasts aus dem Dolce Vita. Nach einer Autopanne macht Mario, der gerade die Speisen liefern wollte, mitten in der Einöde eine seltsame Begegnung. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Wolfgang Pissecker (Christian) Michael Rastl (Sandler) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Dina Kabele (Prof. Leitner) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/ORF/Thomas Prodinger
