Folge 28: Dolce Vita & Co. (8/10): Die Haube
Groß ist die Enttäuschung, als ein angeblicher Restaurantkritiker sich als Hochstapler herausstellt und der Traum von der ersten Haube vorerst vorbei ist. Dafür kommen Boris' kulinarische Kreationen bei einem berühmten Opernsänger umso besser an. Mario und Ute liefern gleich zweimal ein Abendessen in die Villa des Tenors. Beim zweiten Mal bleiben sie auf Wunsch ihres Kunden über Nacht - und erleben eine große Überraschung. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Roland Düringer (Hochstapler) Wolfgang Pissecker (Christian) Gerald Pichowetz (Schröder) Alexander Lhotzky (Restaurantkritiker) Regie: Claudia Jüptner Buch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
