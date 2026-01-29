Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co. (8/10): Die Haube

ORF2Staffel 1Folge 28vom 29.01.2026
Dolce Vita & Co. (8/10): Die Haube

Dolce Vita & Co. (8/10): Die HaubeJetzt kostenlos streamen

Dolce Vita & Co.

Folge 28: Dolce Vita & Co. (8/10): Die Haube

44 Min.Folge vom 29.01.2026

Groß ist die Enttäuschung, als ein angeblicher Restaurantkritiker sich als Hochstapler herausstellt und der Traum von der ersten Haube vorerst vorbei ist. Dafür kommen Boris' kulinarische Kreationen bei einem berühmten Opernsänger umso besser an. Mario und Ute liefern gleich zweimal ein Abendessen in die Villa des Tenors. Beim zweiten Mal bleiben sie auf Wunsch ihres Kunden über Nacht - und erleben eine große Überraschung. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Roland Düringer (Hochstapler) Wolfgang Pissecker (Christian) Gerald Pichowetz (Schröder) Alexander Lhotzky (Restaurantkritiker) Regie: Claudia Jüptner Buch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dolce Vita & Co.
ORF2
Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co.

Alle 1 Staffeln und Folgen