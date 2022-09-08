Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 08.09.2022
Folge vom 08.09.2022: Seeteufel im Zucchinimantel

43 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Margarete (65) & Udo (63), Richalatou (35) & Joseph (36) sowie Jessi (33) & Kim (37).

