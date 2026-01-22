Dora 3D: Schlaft ein, Baby-Krokos / Der Empanada-Stand / Boots und seine Stiefel / Die Piñata-PartyJetzt kostenlos streamen
Dora 3D Staffel 1
Folge 10: Dora 3D: Schlaft ein, Baby-Krokos / Der Empanada-Stand / Boots und seine Stiefel / Die Piñata-Party
Schlaft ein, Baby-Krokos: Dora und Boots kümmern sich um Babykrokodile. Doch zur Schlafenszeit wollen die kleinen Krokos alles, nur nicht einschlafen. Der Empanada-Stand: Benny hat einen Empanada-Stand eröffnet. Er verkauft ausschließlich die leckeren Teigtaschen. Doch der alte Troll ist skeptisch und hätte lieber Pizza oder einen Käsetoast. Boots und seine Stiefel: Boots liebt seine Stiefel über alles, doch sie gehören einmal gewaschen. Nachdem er sie ausgezogen hat, probiert er einmal andere Schuhe an. Die Piñata-Party: Isabella und Guillermo, Doras kleine Geschwister, feiern ihre erste Piñata-Party. Doch das Aufschlagen der Figur erweist sich für die Partygäste als schwierig. Bildquelle: ORF/Paramount/Viacom International/
