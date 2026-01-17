Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 17.01.2026
22 Min.Folge vom 17.01.2026

Der kleine Axolotl: Beim Spielen am Wasser finden Dora und Boots einen jungen Axolotl, der seine Mutter sucht. Die beiden wollen dem Kleinen helfen, doch da hebt der Axolotl versehentlich mit Bennis Ballon allein ab. So müssen Dora, Boots und Benni versuchen, den Ballon wieder einzuholen. Das Seifenblasen-Malheur: Bei einem Talentwettbewerb geht sein Trick mit den magischen Seifenblasen nach hinten los und das große rote Huhn schwebt in einer dieser Blasen davon. Dora und ihre Freunde müssen ihm schnell hinterher fliegen, um es zu retten. Bildquelle: ORF/Paramount/Viacom International/

