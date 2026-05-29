Staffel 1Folge 1vom 29.05.2026
Fangt den Flitzadu! / Lorito, der kleine PapageiJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 1: Fangt den Flitzadu! / Lorito, der kleine Papagei
22 Min.Folge vom 29.05.2026
Dora will den Flizadu finden, der in dem Vogel-Fotoalbum von Doras Abuela fehlt. Sie will ein Bild für Abuela von ihm machen. Dora und Boots wollen dem Papagierbaby Lorito helfen, denn er sucht seine Mutter, doch er macht Boots immer nach.
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DORA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany