Staffel 3Folge 1vom 01.08.2026
Pérez, die Zahnmaus / Raupe mit BeerenhungerJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 1: Pérez, die Zahnmaus / Raupe mit Beerenhunger
22 Min.Folge vom 01.08.2026
Dora hilft Zahnmaus Perez, seinen magischen Zahnbürsten-Zauberstab zu reparieren, sodass sie etwas für ihren ausgefallenen Zahn bekommt. // Dora trifft Riesenraupe Carlos,die ein Schmetterling werden will! Schmetterbeeren helfen bei der Verwandlung.
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany