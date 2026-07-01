Staffel 3Folge 9vom 01.07.2026
Ein Hündchen für Dora / Team FriendsJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 9: Ein Hündchen für Dora / Team Friends
22 Min.Folge vom 01.07.2026
Dora bekommt einen neuen Hund. Ihr Kater ist eifersüchtig. Als er wegrennt, muss Dora ihn daran erinnern, dass sie ihn liebhat. // Heute ist das Meisterschaftsspiel, aber Doras Freunde sind krank. Dora hilft ihnen, bis zum Spiel gesund zu werden!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 2-3, Season 3: Nickelodeon