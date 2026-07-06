Staffel 4Folge 1vom 06.07.2026
Backpacks Anhänger / Boots Bananen-SchmusedeckeJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 1: Backpacks Anhänger / Boots Bananen-Schmusedecke
22 Min.Folge vom 06.07.2026
Dora und Boots begeben sich mit Backpack auf die Suche nach ihrem verschwundenen Anhänger. Zudem steht eine Pyjamaparty an, für die Boots seine Bananen-Decke dringend benötigt. Dora hilft ihm, das geliebte Stück rechtzeitig wiederzufinden.
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DORA
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 2-3, Season 3: Nickelodeon