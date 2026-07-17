Staffel 4Folge 10vom 17.07.2026
Okto-Swiper / Lieber zusammen, als alleinJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 10: Okto-Swiper / Lieber zusammen, als allein
22 Min.Folge vom 17.07.2026
Dora hält einen wilden Oktopus-Swiper auf und rettet somit die Party. Dora trifft die Languste und Gitarristin Raquel und hilft ihr, ihre Gitarre rechtzeitig für einen Auftritt bei einem großen Musikevent wiederzubekommen.
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany