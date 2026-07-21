Staffel 4Folge 12vom 21.07.2026
Die Gaucho-Spiele / Princess DoraJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 12: Die Gaucho-Spiele / Princess Dora
22 Min.Folge vom 21.07.2026
Dora und Boots helfen ihrer Kondor-Freundin Catalina dabei, eine großartige Gaucha zu werden und retten die Gaucho-Spiele! // Dora und Boots treffen die Einhorn-Prinzessin Pilar und helfen ihr, zurück ins Land der Einhörner zu gelangen!
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Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany