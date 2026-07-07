Staffel 4Folge 2vom 07.07.2026
Der Große Sandburgen-Wettbewerb / Alles ist möglichJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 2: Der Große Sandburgen-Wettbewerb / Alles ist möglich
22 Min.Folge vom 07.07.2026
Dora erfüllt ihrem Freund Mito, dem Yeti, einen Traum und zeigt ihm den Strand. Dort siegt er prompt beim Sandburgenwettbewerb. Zudem wird es sportlich, denn Dora bringt der Schlange Selena bei, wie man richtig Fahrrad fährt.
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DORA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 2-3, Season 3: Nickelodeon