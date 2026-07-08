Staffel 4Folge 3vom 08.07.2026
Kapitänin Dora / Bruno und die Bunny BoyzJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 3: Kapitänin Dora / Bruno und die Bunny Boyz
22 Min.Folge vom 08.07.2026
Dora und Boots suchen das Schiff der Piratenschweinchen und retten es vor dem Kraken. Dora und Boots helfen dem Häschen Bruno, seinen eigenen Tanzstil zu finden, um bei der Show seiner Lieblingsband, den Bunny Boyz, zu glänzen.
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Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 2-3, Season 3: Nickelodeon