Staffel 4Folge 4vom 15.08.2026
Wo sind die magischen Instrumente? / Herrn Bananes Großes PuppentheaterJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 4: Wo sind die magischen Instrumente? / Herrn Bananes Großes Puppentheater
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Dora, Boots und Vicky suchen magische Instrumente. Dora rettet eine besondere Bananen-Handpuppe.
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DORA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany