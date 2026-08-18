Staffel 4Folge 7vom 18.08.2026
Die Geheime Pyramide / Grandma-Abenteuer-TagJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 7: Die Geheime Pyramide / Grandma-Abenteuer-Tag
22 Min.Folge vom 18.08.2026
Dora, Boots und Mama machen sich mit ihrem neuen Freund Patli auf die Suche nach magischen Edelsteinen und einer geheimen Pyramide. Dora und die Freunde können ihre Großmütter rechtzeitig retten und feiern den Grandma-Abenteuer-Tag.
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany