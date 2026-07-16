Staffel 4Folge 9vom 16.07.2026
Die Kraft der Zaubermuschel / Meer(jung)-tastische ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 9: Die Kraft der Zaubermuschel / Meer(jung)-tastische Überraschung
22 Min.Folge vom 16.07.2026
Dora und Boots werden zu Meerjungfrauen und helfen Marisol dabei, ihr Zuhause zu retten. Dora und Boots helfen ihrem Delfin-Freund bei der Suche nach dem besten Geschenk, dem magischen Juwel.
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany