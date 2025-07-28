Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Bohl - Live!

Dr. Bohl - Live!

ORF1Staffel 1Folge 1vom 28.07.2025
Dr. Bohl - Live!

Dr. Bohl - Live!Jetzt kostenlos streamen

Dr. Bohl - Live!

Folge 1: Dr. Bohl - Live!

65 Min.Folge vom 28.07.2025

Das für seine Online-Videos bekannte Brüderduo Dr. Bohl, das sind Paulus "Bohl" und sein jüngerer attraktiverer Bruder Benjamin "Benji", beweist auch auf der Bühne sein Talent für charmante Unterhaltung. Ihr sympathischen Sketche und die liebevoll überzeichneten Charaktere zeichnen das Programm aus. Und das ist nach eigenen Angaben mehr als Kabarett, es ist Kunst! Bildquelle: ORF/Mila Zytka

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Bohl - Live!
ORF1
Dr. Bohl - Live!

Dr. Bohl - Live!

Alle 1 Staffeln und Folgen