Folge 1: Dr. Bohl - Live!
65 Min.Folge vom 28.07.2025
Das für seine Online-Videos bekannte Brüderduo Dr. Bohl, das sind Paulus "Bohl" und sein jüngerer attraktiverer Bruder Benjamin "Benji", beweist auch auf der Bühne sein Talent für charmante Unterhaltung. Ihr sympathischen Sketche und die liebevoll überzeichneten Charaktere zeichnen das Programm aus. Und das ist nach eigenen Angaben mehr als Kabarett, es ist Kunst! Bildquelle: ORF/Mila Zytka
