Dr. Emma - Hautärztin aus Leidenschaft
Folge vom 29.10.2023: Der Sportler mit den Beulen
Folge vom 29.10.2023
Seit ihrer Jugend leidet Kim unter sehr starker, dunkler Gesichtsbehaarung und ist verzweifelt, weil bis dato kein Arzt helfen konnte. Roger hat einen roten, juckenden Hautausschlag, der seiner Meinung nach durch Sonneneinstrahlung ausgelöst wird. Deshalb will er nicht mehr nach draußen gehen und verpasst sein Leben. Levis Körper ist von schmerzhaften Beulen übersät, die dem 24-Jährigen jedes Selbstvertrauen genommen haben. Und Alex‘ Kopfhaut bedecken große, nässende Wucherungen, so dass er kaum noch das Haus verlässt. Weiß Dermatologin Dr. Emma Rat?
Genre:Medizin, Gesundheit
Altersfreigabe: 12
12
