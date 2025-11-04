Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 11: Trügerischer Eindruck
47 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Dr. G blickt auf besonders knifflige Fälle zurück. Einer davon war der Tod von Peter Gibbs. Eine Woche nach seinem mysteriösen Verschwinden wurden in einem texanischen Sumpf Säcke mit Leichenteilen gefunden - die Überreste von Peter Gibbs. Was ist dem Mann zugestoßen? Auch das Ableben von Raymond Morris gab Dr. G Rätsel auf: Er wurde von einem Transporter angefahren, doch verursachte wirklich der Aufprall seinen Tod?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.