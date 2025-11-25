Fatale FehleinschätzungJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Fatale Fehleinschätzung
47 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Als ein sechs Monate altes Mädchen seinen Kopf nicht mehr heben kann, eilen die Eltern mit ihrem Kind ins Krankenhaus. Dort stirbt die Kleine plötzlich, und Dr. G muss herausfinden, was passiert ist. Auch der Tod eines kokainabhängigen Mannes gibt Rätsel auf: Er klagte über Bauchschmerzen, die Ärzte rieten ihm, den Drogenkonsum einzustellen - dann ginge es ihm besser. Er hielt sich an den Rat und brach nur wenige Tage später tot zusammen.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.