Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Fighting for the Truth

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 02.02.2026
Folge 11: Fighting for the Truth

46 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

In einem Restaurant wird ein toter Mann gefunden. Die Ursache für sein Ableben ist nicht so einfach festzustellen, ebenso ist unklar, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Findet Dr. G das entscheidende Puzzlestück? Auch der Fall eines Mannes aus Orlando ist knifflig: Scheinbar starb er an einer Überdosis Drogen. Seine Familie ist jedoch überzeugt, dass er sich die Überdosis nicht freiwillig verabreicht hat. Hat sie Recht?

