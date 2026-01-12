Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 12: Dying to be Young
47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Auf Dr. Gs Seziertisch landet eine Frau, die kerngesund schlafen ging, aber am nächsten Morgen nicht mehr aufwachte. Sämtliche Untersuchungen ergeben keinen Befund, die Todesursache bleibt unklar. Kann der Ehemann der Toten zur Aufklärung des Falles beitragen? Außerdem muss Dr. G den Tod eines Mannes untersuchen, der starb, als er zu einem Freund radelte. Erst Monate später wird klar, wie der Mann ums Leben kam.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
