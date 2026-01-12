Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dying to be Young

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 12.01.2026
Dying to be Young

Dying to be YoungJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 12: Dying to be Young

47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Auf Dr. Gs Seziertisch landet eine Frau, die kerngesund schlafen ging, aber am nächsten Morgen nicht mehr aufwachte. Sämtliche Untersuchungen ergeben keinen Befund, die Todesursache bleibt unklar. Kann der Ehemann der Toten zur Aufklärung des Falles beitragen? Außerdem muss Dr. G den Tod eines Mannes untersuchen, der starb, als er zu einem Freund radelte. Erst Monate später wird klar, wie der Mann ums Leben kam.

