Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Hit and Run
47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Ein 41-jähriger Mann wurde offenbar das Opfer eines Autofahrers, der Fahrerflucht beging. Doch Dr. G findet keine Anzeichen dafür, dass der Tote von einem Auto erfasst wurde - dafür aber für seinen Alkoholmissbrauch. Außerdem obduziert die Pathologin einen 35-Jährigen, der einen Gendefekt hatte und auf seiner Geburtstagsparty an einem Gehirntumor starb. Die Familie will nun wissen, ob der Tumor auf den Genfehler zurückzuführen ist.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.