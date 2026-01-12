Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: A Cry for Help
47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Ein nackter Mann liegt in einer riesigen Blutlache. Ist das wirklich ein natürlicher Tod gewesen? Dr. G. muss außerdem feststellen, warum ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kurz nach seinem letzten Telefonat verstarb und wie es dazu kam, dass ein Mann beim Familienurlaub mit seinen Geschwistern urplötzlich verstarb.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.