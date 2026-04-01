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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Once Bitten

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16vom 20.04.2026
Once Bitten

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 16: Once Bitten

47 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Der kerngesunde, sportliche Eric Brody fährt zu einer Tagung nach Orlando. Im Hotel klagt er über starke Rückenschmerzen und verbringt die nächsten Tage im Bett. Schließlich alarmiert er den Notruf - doch die Hilfe kommt zu spät: Auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt Eric. Nach einer Achterbahnfahrt fühlt sich Luis Ornelas sehr schlecht. Kurze Zeit später geht es ihm wieder gut. Doch kurz darauf stirbt er nach einem Krampfanfall.

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