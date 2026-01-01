Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Wie man länger lebt
Folge vom 19.01.2026
Nach über 5000 Autopsien weiß Dr. G, welche Faktoren über Leben und Tod entscheiden. In dieser Folge teilt sie ihre wichtigsten Erkenntnisse und zeigt, dass viele Schicksale durch bewussteres Handeln vermeidbar gewesen wären. Anhand der fünf häufigsten Ursachen für ein vorzeitiges Sterben erklärt sie, wie jeder mit etwas Achtsamkeit seine Lebenszeit verlängern kann.
