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Dr. House

Schlechter Scherz (2)

sixxStaffel 2Folge 21vom 10.01.2026
Schlechter Scherz (2)

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Dr. House

Folge 21: Schlechter Scherz (2)

43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Der kranke Polizist ist tot, und Foremans Zustand verschlechtert sich zusehends. House will das Gehirn des Toten biopsieren, doch da Cuddy eine Infektionskrankheit vermutet, will sie die Untersuchung der Seuchenbehörde überlassen. House schreckt nicht davor zurück, Foremans Vater als Druckmittel gegen Cuddy einzusetzen ...

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