Dr. House

Wer wird Vater?

Staffel 2Folge 23
Wer wird Vater?

Wer wird Vater?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 23: Wer wird Vater?

42 Min.Ab 12

Seit Leona durch den Hurrikan Katrina ihre Mutter verloren hat, leidet das Mädchen immer wieder unter schweren Halluzinationen. Als sie während eines Fluges sieht, wie Wasser in die Maschine eindringt, und daraufhin zusammenbricht, bringt sie ihr Vater Dylan Crandall in die Klinik. Crandall ist ein alter Freund von House, der sich bereit erklärt, den Fall zu übernehmen. Unterdessen sucht Cuddy nach einem geeigneten Samenspender ...

