Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Kettenglieder

sixxStaffel 5Folge 21
Kettenglieder

KettengliederJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 21: Kettenglieder

43 Min.Ab 12

Ein junger Umweltaktivist bricht während einer Protestaktion zusammen. Cameron sagt einen Urlaub mit Chase ab, um sicherzugehen, dass sich House des Falls annimmt. Der geniale Diagnostiker und seine Assistenzärzte kümmern sich um Doug, doch seine Symptome sind rätselhaft. Außerdem wundert sich House über Camerons auffallend große Präsenz in seinem Team. Bei Chase sorgt die intensive Beschäftigung mit dem Fall für Eifersucht: Er glaubt, dass seine Freundin in House verliebt ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen