Dr. House
Folge 22: Grenzen verschwinden
43 Min.Ab 12
House hat Halluzinationen: Er hat plötzlich die tote Amber vor sich - und seine ehemalige Assistenzärztin hilft ihm bei seinem neuen Fall. Der Student Seth ist seit seinem vierten Lebensjahr taub. Doch bevor er jetzt beim Wrestling zusammenbrach, will er einen lauten Knall gehört haben. Mit Hinweisen von Amber kommt House der Ursache auf die Spur. Doch bald hat sein Vertrauen gefährliche Folgen ... Derweil lässt Chase House zudem seinen Junggesellenabschied organisieren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren