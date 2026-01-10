Dr. House
Folge 21: Identitäten
43 Min.Ab 6
Dr. House hat einen Termin bei seinem Psychiater. Dr. Nolan befragt den sichtlich gestressten Diagnostiker zu seinem Tag. Wilson hat ihm am Morgen offenbart, dass er mit Sam zusammenziehen wird. House will wieder in seine alte Wohnung zurück, doch dort hat sich indes ein alter Bekannter eingenistet: Alvie. Die beiden machen sich gemeinsam mit einer Patientin, die ihr Gedächtnis verloren hat, auf die Suche nach ihrer Erinnerung.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren