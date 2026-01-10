Dr. House
Folge 23: Entzwei
43 Min.Ab 16
Die Performance-Künstlerin Afsoun Hamidi bricht während einer Aktion zusammen. House, der selbst noch im Krankenbett liegt, und sein Team finden heraus, dass sie die Symptome selbst herbeigeführt hat. Sie wollte unbedingt von House behandelt werden. Der spielt indes weiterhin seine Spielchen mit Cuddy, die immer zerstörerischere Züge annehmen, bis die Situation eskaliert.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren