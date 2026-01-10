Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Mit der Wut der Verzweiflung

sixxStaffel 8Folge 21
Folge 21: Mit der Wut der Verzweiflung

43 Min.Ab 16

House kann die Entscheidung seines totkranken Freundes Wilson, die Chemotherapie abzubrechen, nicht akzeptieren. Doch in seiner Verzweiflung schießt er weit über das Ziel hinaus und gefährdet dadurch die ihm noch bleibende gemeinsame Zeit mit Wilson. Die Leitung des Krankenhauses möchte Dr. House sogar ins Gefängnis stecken.

