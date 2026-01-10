Dr. House
Folge 22: Letzter Akt: Reichenbachfall
43 Min.Ab 12
In seinem allerletzten Fall bekommt es Dr. House gleich mehrfach mit dem Tod zu tun. Da wäre zunächst einmal sein krebskranker Freund, der nur noch wenige Wochen zu leben hat. Doch auch sein aktueller Patient ist schwerkrank und sieht dem Tod entgegen. Er bittet Dr. House um einen letzten Wunsch. Und dieser bringt wiederum Dr. House höchstpersönlich in Lebensgefahr.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren