Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Letzter Akt: Reichenbachfall

sixxStaffel 8Folge 22
Letzter Akt: Reichenbachfall

Letzter Akt: ReichenbachfallJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 22: Letzter Akt: Reichenbachfall

43 Min.Ab 12

In seinem allerletzten Fall bekommt es Dr. House gleich mehrfach mit dem Tod zu tun. Da wäre zunächst einmal sein krebskranker Freund, der nur noch wenige Wochen zu leben hat. Doch auch sein aktueller Patient ist schwerkrank und sieht dem Tod entgegen. Er bittet Dr. House um einen letzten Wunsch. Und dieser bringt wiederum Dr. House höchstpersönlich in Lebensgefahr.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen