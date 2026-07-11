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Dr. Jack - Mr. Nicholson

Dr. Jack - Mr. Nicholson

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 11.07.2026
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Dr. Jack - Mr. Nicholson

Folge 1: Dr. Jack - Mr. Nicholson

54 Min.Folge vom 11.07.2026

Jack Nicholson zählt zu den größten Schauspiellegenden Hollywoods. Sein unverwechselbares Lächeln, seine gefährliche Ausstrahlung und seine außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit machten ihn in Rollen wie „Shining“, „Batman“ oder „Hexen von Eastwick“ unvergesslich. Seit fünf Jahrzehnten begeistert er das Publikum – und bleibt trotz seines Ruhms eine der rätselhaftesten Figuren der Filmgeschichte. Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/Arthur Schatz/The LIFE Picture Collection/Getty Images

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