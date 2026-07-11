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Dr. Jack - Mr. Nicholson
Folge 1: Dr. Jack - Mr. Nicholson
54 Min.Folge vom 11.07.2026
Jack Nicholson zählt zu den größten Schauspiellegenden Hollywoods. Sein unverwechselbares Lächeln, seine gefährliche Ausstrahlung und seine außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit machten ihn in Rollen wie „Shining“, „Batman“ oder „Hexen von Eastwick“ unvergesslich. Seit fünf Jahrzehnten begeistert er das Publikum – und bleibt trotz seines Ruhms eine der rätselhaftesten Figuren der Filmgeschichte. Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/Arthur Schatz/The LIFE Picture Collection/Getty Images
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