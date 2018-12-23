Fettgeschwulste für FortgeschritteneJetzt kostenlos streamen
Dr. Pimple Popper
Folge vom 23.12.2018: Fettgeschwulste für Fortgeschrittene
44 Min.
Melissa aus South Dakota trägt Tag und Nacht ein großes Kapuzenshirt, weil sie eine riesige Wulst im Schulter- und Nackenbereich verunstaltet. 2015 fing es mit einer kleinen Schwellung an. Doch sie wuchs unaufhörlich weiter, war nach einem Jahr so groß wie eine Grapefruit und hat jetzt die Dimension einer Wassermelone erreicht. Ein Allgemeinmediziner schickte Melissa zu einem plastischen Chirurgen, doch der konnte ihr auch nicht helfen. Heute ist die 30-Jährige bei Dr. Sandra Lee und hofft, dass die berühmte Dermatologin Rat weiß. Dr. Lee vermutet ein Lipom, eine gutartige Fettgeschwulst, doch das rapide Zellwachstum lässt sie hellhörig werden.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe: 12
12
