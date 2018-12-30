Dr. Pimple Popper
Folge vom 30.12.2018: Vorsicht, spritzig!
45 Min.Folge vom 30.12.2018Ab 12
Ronen aus New York ist 49 Jahre alt und hat eine riesige, schmerzhafte Geschwulst oberhalb des Knies. Bereits mit 12 fing die Wucherung an, doch im vergangenen Jahr wurde sie so groß, dass Ronen kaum mehr eine Hose darüber bekommt. Er war schon bei vielen Ärzten, die ihm alle nicht helfen konnten, und ist in seinem Beruf als Flugbegleiter inzwischen stark eingeschränkt. Dr. Sandra Lee ist Ronens letzte Hoffnung. Die Dermatologin ist von der enormen Größe der Geschwulst etwas schockiert und noch nicht sicher, ob sie ein Lipom, eine Zyste oder etwas ganz anderes vor sich hat. Doch eines kann Dr. Lee ihrem Patienten versprechen: Sie wird ihn davon befreien.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.