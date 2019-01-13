Harry Popper und der Pickel des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Dr. Pimple Popper
Folge vom 13.01.2019: Harry Popper und der Pickel des Schreckens
45 Min.Folge vom 13.01.2019Ab 12
Belinda aus Pomona, Kalifornien, hat eine dicke Wulst im Nacken, die ihren Kopf nach vorne drückt und sie stark behindert. Die ehemalige Schulbusfahrerin kann ihren Kopf seit Jahren nicht drehen und will die Wucherung endlich loswerden. Ärzte konnten der 60-Jährigen nicht helfen und gaben ihr nur den Rat, abzunehmen, um das Fett am Hals loszuwerden. Doch nun hat Belinda Dr. Sandra Lee gefunden und ist in ihrer Sprechstunde. Dr. Lee tastet den riesigen Knoten ab, ist sich aber nicht sicher, ob es sich um Flüssigkeit, ein Fettdepot oder eine Zyste handelt. Doch sie will die Wulst entfernen, um Belinda ein normales Leben zu ermöglichen.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.