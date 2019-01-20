Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 20.01.2019: Die Luft ist raus

45 Min. Ab 12

Dianes Körper ist von tausenden kleiner Knötchen übersät. Die 63-Jährige aus Orlando, Florida, leidet unter schmerzhafter, juckender Neurofibromatose, doch wenn sie kratzt, wird alles noch viel schlimmer. Die Krankheit, die sie von ihrem Vater erbte, hat Diane jedes Selbstwertgefühl genommen, sie ist es leid, von Leuten angestarrt zu werden. Ärzte konnte der Kinderbetreuerin nie helfen, doch nun hat sie einen Termin bei Dr. Sandra Lee und hofft, dass die Spezialistin zumindest ihr Gesicht etwas glätten kann. Dr. Lee ist mit dem Gendefekt, bei dem sich Tumore an den Nervenzellen entwickeln, vertraut und sicher, dass sie ihrer Patientin helfen kann.

