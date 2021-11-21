Dr. Pimple Popper
Folge vom 21.11.2021: Die Schulter muss runter
44 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 12
Stacey aus Conyers, Georgia, hat seit 16 Jahren eine Geschwulst am Arm, die inzwischen fast die Größe eines Kinderkopfs erreicht hat. Da es sich wohl um ein Lipom handelt, könnte man die Riesen-Beule entfernen, doch die Operation ist sehr teuer. Deshalb verschiebt die 54-jährige Vorschullehrerin den Eingriff immer wieder auf später. Inzwischen ist die Wucherung aber so störend, dass sie Stacey sozial isoliert und bei der Ausübung ihres Berufs behindert: Sie kann kaum noch an der Tafel schreiben, keinerlei Sport mit den Kids machen, und die Schmerzen werden immer schlimmer. Wird Dr. Lee helfen können?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
