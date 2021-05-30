Auch Schuppenflechte haben RechteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.05.2021: Auch Schuppenflechte haben Rechte
Yaeli aus Colorado ist neun Jahre alt und leidet unter einer besonders starken Form von Schuppenflechte, die ihren ganzen Körper bedeckt. Die weißen, krustigen Stellen jucken wie verrückt, doch ärztliche Behandlungen schlugen bis dato nicht an. Die einen schwächten das Immunsystem des Mädchens so sehr, dass sie ständig krank wurde, die anderen, äußerlich anzuwendende Steroide, riechen fürchterlich, helfen aber kaum. Wegen ihrer Krankheit hat die Kleine nur wenig Freund:innen und ständig Schmerzen. Ihre Eltern sind verzweifelt und hoffen nun, dass Dr. Lee in Kalifornien dem Kind helfen kann.
