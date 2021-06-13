Dr. Pimple Popper
Folge vom 13.06.2021: Wobbeldiwobbeldi
44 Min.Folge vom 13.06.2021Ab 12
James hat seit 15 Jahren eine Beule auf der Stirn, die mittlerweile die Größe eines Golfballs erreicht hat. Die Geschwulst wächst ihm fast schon in die Augenhöhle. Der 46-Jährige verlässt das Haus nie ohne Mütze, doch es wird immer schwieriger, die Beule darunter zu verstecken. Außerdem beeinträchtigt sie inzwischen die Verkaufserfolge des Autohändlers, weil sein Selbstbewusstsein stark angeknackst ist. Ehefrau Joanne macht sich große Sorgen, dass die Geschwulst gefährlicher ist, als angenommen, und ihre Kinder den Vater verlieren könnten. Deshalb ist James nun bei Dr. Lee zur Untersuchung.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.