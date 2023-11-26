Dr. Pimple Popper
Folge vom 26.11.2023: Verhexte Zyste
45 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Keven aus Los Angeles hat eine Riesenbeule am Gesäß, die stechende Schmerzen verursacht. Vor drei Jahren war es nur ein kleiner Pickel, der immer weiterwuchs und inzwischen die Größe einer Orange erreicht hat. Der 30-jährige Fitnesstrainer befürchtet, dass er bald arbeitslos wird und den Unterhalt für seine Tochter nicht mehr bezahlen kann, weil die Wucherung die Kundschaft vertreibt. Nun sucht er Hilfe bei Dr. Lee. Die Dermatologin schließt eine bösartige Wucherung aus und diagnostiziert ein Lipom, das sich normalerweise problemlos entfernen lässt. Nur die Stelle am Hinterteil ist problematisch.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.