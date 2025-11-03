Staffel 4Folge 1vom 03.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 1: Ein neues Leben
46 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Dr. Quinn und Sully haben ihre Hochzeitsreise in vollen Zügen genossen. Als sie jedoch nach Colorado Springs zurückkehren, kommt ihnen das Städtchen sehr verändert vor. Ein Grund dafür ist der Neuankömmling Preston A. Lodge III aus Boston: Er will die erste Bank im Ort eröffnen und sieht jeden Bürger als einen möglichen Kunden an ...
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television