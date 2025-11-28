Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20vom 28.11.2025
Auge um Auge

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 20: Auge um Auge

46 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

In Colorado Springs sind zwei schreckliche Verbrechen geschehen: Rosemary Hart wurde vergewaltigt, ein alter Mann getötet. Beide Taten werden dem Landstreicher Johnny Reed angelastet, der nun am Galgen sterben soll. Nicht alle Bewohner des Ortes befürworten die Todesstrafe - besonders Angehörige und Freunde der Opfer wollen Reed hängen sehen. Doch ist es wirklich gerechtfertigt, jemanden im Namen des Gesetzes zu töten?

