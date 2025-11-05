Staffel 4Folge 3vom 05.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 3: Eigene Wege
45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Da sie nur noch Augen füreinander haben, vernachlässigen Mike und Sully die Kinder zunehmend, was sich in deren eigenartigem Verhalten äußert: Colleen trifft sich heimlich zu Nachtritten mit ihren Freunden, und Brian zieht sich immer mehr zurück. Die frischgebackenen Eheleute müssen dringend intervenieren!
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television