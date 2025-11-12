Staffel 4Folge 8vom 12.11.2025
Auf gefährlicher Expedition (1)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 8: Auf gefährlicher Expedition (1)
47 Min.Folge vom 12.11.2025
Dr. Quinns Geburtstag steht an, und zur Feier des Tages hat sich die Ärztin ein ganz besonderes Ziel gesteckt: Sie möchte alleine den Pike's Peak erklimmen. Sully bietet an, sie zu begleiten, doch Mike lehnt ab. Immerhin lässt sie sich darauf ein, dass Dorothy, Grace und Myra an dem Aufstieg teilnehmen. Die Frauen haben die Herausforderung allerdings unterschätzt, weswegen Dr. Quinn sie auf halber Strecke nach Hause schickt. Doch dann geschieht ein Unglück ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television